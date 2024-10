Auto rubata a Monreale, distrutta dalle fiamme nelle campagne

Monreale – Una Jeep Renegade, rubata a Monreale , è stata ritrovata completamente distrutta dalle fiamme in via Manca Miccini. Sul caso indagano i Carabinieri. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato necessario per domare l’incendio.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri

I Carabinieri stanno conducendo le indagini per accertare le dinamiche dell’incendio e risalire agli autori del furto e del rogo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.