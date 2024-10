La maestra monrealese Anna Di Mitri compie 102 anni, l’omaggio floreale del sindaco Arcidiacono

Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono questa mattina ha portato gli auguri e un omaggio floreale alla maestra Anna Di Mitri, che ha compiuto 102 anni.

L’insegnante monrealese, nata il 22 ottobre del 1922, ha svolto la sua attività come maestra alla scuola dell’Infanzia. Il primo cittadino era già stato ospite della maestra Di Mitri in occasione due anni fa dei festeggiamenti per il suo centesimo compleanno, dove aveva portato il saluto e gli auguri della cittadinanza. Nel corso della visita ufficiale la maestra Di Mitri ha raccontato di molti aneddoti e ricordi della storia di Monreale.