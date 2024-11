Il piccolo monrealese Alexander Garofalo è campione regionale di minienduro

MONREALE – A soli 8 anni il monrealese Alexander Garofalo, meglio conosciuto come Alex333, conquista il titolo di campione regionale di minienduro 2024 categoria debuttanti, seguito dal team Violetti e dal suo allenatore Giuseppe Castelli della “Castelli enduro school” che l’ha seguito fin dai primi passi.

Il giovane sportivo ha raggiunto in tutte e 6 le gare del campionato il gradino più alto del podio. Per il suo grande impegno sacrifico e passione che lo hanno sempre contraddistinto, ieri pomeriggio Alex è stato premiato dal sindaco Alberto Arcidiacono che gli ha consegnato alla presenza dell’assessore Giulio Mannino e della dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi, il logo del Comune di Monreale per aver rappresentato la città di Monreale nel corso delle gare in Sicilia dove si è contraddistinto per la suo rapporto di socialità ed amicizia nei confronti dei compagni di squadra.

In attesa dell’inizio del campionato 2025 che lo vedrà concorrere nella categoria “cadetti” si allena ogni fine settimana non tralasciando mai l’impegno scolastico, seguito con grande orgoglio dai suoi genitori Lavinia e Giuseppe.