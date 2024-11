Schianto moto-auto a Monreale, un ferito

Incidente stradale a Monreale in via Strada Ferrata all’incrocio con via Cannolicchio. A scontrarsi una motocicletta e un’automobile. Ferito il conducente della moto, trasportato in ospedale. Non dovrebbe essere grave.

Sul posto della Polizia Municipale per la gestione della viabilità e per le la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Sul posto anche la ditta di soccorso stradale MF auto di Magnasco Francesco.