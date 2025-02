Sabato e domenica la “Sagra del Carduni Vruricatu di Pioppo”, tutto pronto per la terza edizione!

Dopo il successo delle scorse edizioni torna la “Sagra del carduni vruricatu” a Pioppo. L’evento è stato organizzato dal Comitato Pioppo Comune e dai tantissimi volontari, in sinergia con il Comune di Monreale, quest’ultimo e l’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Sicilia hanno concesso il patrocinio oneroso all’evento. I tantissimi volontari, le “cardine e i cardini” stanno lavorando ormai da settimane per l’ottima riuscita della terza edizione di un’eccellenza pioppese che va tutelata e valorizzata. Durante le due giornate è previsto un intrattenimento folcloristico con il gruppo itinerante “Trinacria Bedda”, inoltre è prevista la partecipazione degli alunni dell’I.I.S.S. Danilo Dolci durante tutta la durata dell’evento. Le attività si svolgeranno in Piazza Manzoni a partire dalle ore 15:00 e fino alle 21:00.



In occasione della Sagra del Carduni Vruricatu di Pioppo sono state previste tre aree a parcheggio lungo la statale 186. Per facilitare l’afflusso dei visitatori il Comune di Monreale ha disposto il servizio navetta per la giornata di Sabato 8 Febbraio con frequenza di un’ora e Domenica 9 Febbraio con frequenza di 30 minuti, che consentirà il trasferimento dei visitatori dalle aree a parcheggio al luogo dell’evento. Il servizio navetta sarà gratuito. Sabato i visitatori della sagra potranno tornare alle aree di parcheggio utilizzando nuovamente le due navette della linea Giordano, una alle 18.00 e una alle 19.45 .

Di seguito la localizzazione della tre aree a parcheggio:

Area A https://maps.app.goo.gl/uznYyEikNyVb2iPy5

Area B https://maps.app.goo.gl/dXYnJvvJiHmKJ8496

Area C (solo Domenica) https://maps.app.goo.gl/Spnhx4jmGVmZ8nNn7

Attraverso questa manifestazione, organizzata dall’Associazione “Comitato Pioppo in Comune APS” di intesa con il Forum del Contratto di Costa e di Fiume dell’Oreto ed il patrocinio del Comune di Monreale e della Regione Sicilia, si vuole porre l’attenzione sulle reali potenzialità di questo prodotto agroalimentare ed evidenziare l’importanza della sostenibilità della sua coltivazione, per la quale è necessario l’attuazione di politiche agricole da parte delle istituzioni competenti che abbiano come obiettivo la valorizzazione, la tutela e la promozione di questo ortaggio, che rappresenta insieme ad altre eccellenze agricole della Valle dell’Oreto, una risorsa del territorio con concrete opportunità occupazionali e lavorative.

Ma cos’è “u carduni vruricatu”? il cui nome scientifico è “Cynara cardunculus , sub specie altilis”, è un ortaggio che si ottiene attraverso una particolare tecnica colturale detta dell’imbiancamento del cardo coltivato. La tecnica dell’imbiancamento, detta eziolatura, è basata sulla limitazione della radiazione solare impedendo l’attività fotosintetica, così da favorire l’imbiancamento. L’assenza di luce causa una perdita di clorofilla e di gran parte di fibrosità, per cui il cardo acquisisce particolari proprietà organolettiche in quanto diventa più tenero, più dolce e croccante e subisce un cambiamento del colore dei tessuti che vano dal bianco al rosa, caratteristiche queste che ne fanno del carduni vruricatu un ortaggio apprezzabile rispetto alle altre varietà di cardo. Il carduni vruricatu di Pioppo rappresenta la storia, la cultura agricola e gastronomica della comunità di Pioppo e del suo territorio. Si tratta di un ortaggio che rischia purtroppo di scomparire dalle nostre tavole a causa di quei pochissimi coltivatori che applicano la tecnica colturale dell’imbiancamento, tecnica particolare, onerosa ma anche faticosa, che si è tramandata da generazioni a generazioni ma che purtroppo oggi vede soltanto pochi coltivatori anziani e purtroppo ancora di meno sono giovani che si dedicano alla coltivazione del carduni vruricatu. Un prodotto di nicchia che va quindi tutelato e valorizzato per le sue evidenti potenzialità e vocazioni gastronomiche e commerciali.

Giorno 8 febbraio alle ore 15:00 vi sarà l’inaugurazione della sagra presso Piazza Manzoni a Pioppo e sarà possibile visitare l’evento fino alle ore 21:00. Si continua giorno 9 dalle ore 15:00 alle 21:00 sempre presso Piazza Manzoni, qui sarà possibile degustare i cardi fritti in pastella, all’insalata, salsiccia, sfinci e biscotti. La degustazione ha un costo di €5 a persona. Di seguito alcune immagini delle scorse edizioni: