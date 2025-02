L’ICS Margherita di Navarra e la meraviglia della Meccanica Quantistica alla manifestazione Esperienza InSegna

Anche quest’anno, l’Istituto Comprensivo Statale Margherita di Navarra ha preso parte con entusiasmo alla manifestazione Esperienza InSegna, evento organizzato dall’associazione Palermoscienza presso l’edificio 19 dell’Università degli Studi di Palermo, che ha l’obiettivo di avvicinare studenti e docenti al mondo della ricerca scientifica. Il tema scelto per questa edizione, la meccanica quantistica, ha rappresentato una sfida affascinante per i giovani alunni della Scuola Secondaria di I grado del plesso di Villaciambra, i quali si sono cimentati nell’impresa di spiegare le sorprendenti stranezze di questa disciplina attraverso esperimenti e dimostrazioni coinvolgenti.

Lontani dal contesto protetto della classe, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di relazionarsi con un pubblico di visitatori, trasmettendo concetti complessi con un linguaggio chiaro e accessibile. La capacità di esprimersi in pubblico, rispondere alle domande e interagire con gli altri ha rappresentato per loro un’occasione straordinaria di crescita personale, oltre che culturale. Iniziative di questo tipo non solo arricchiscono il bagaglio di conoscenze, ma potenziano anche le abilità sociali, il lavoro di squadra e la fiducia in sé stessi.

Durante l’evento gli studenti hanno illustrato sei fenomeni quantistici, ognuno dei quali stravolge il nostro modo classico di interpretare la realtà:

Dualismo onda-particella – L’elettrone può comportarsi sia come particella che come onda, un concetto dimostrato attraverso esperimenti con laser e fenditure.

Superposizione – Un elettrone può trovarsi in più posizioni contemporaneamente, una nozione difficile da immaginare ma fondamentale nel mondo quantistico.

Principio di indeterminazione – Formulato da Heisenberg nel 1927, afferma che non è possibile conoscere simultaneamente posizione e velocità di una particella con assoluta precisione.

Diversità delle misure – La misura di una particella quantistica varia a seconda delle condizioni in cui viene osservata.

L’osservatore cosciente – Il solo atto di osservare può alterare il comportamento di una particella.

Entanglement – Due particelle, anche se separate da distanze enormi, possono mantenere un legame istantaneo, reagendo simultaneamente ai cambiamenti dell’altra.

Uno degli esperimenti più significativi presentati dagli studenti è stato l’exhibit della doppia fenditura, che mette in evidenza il dualismo onda-particella. L’obiettivo era quello di accompagnare i visitatori in un viaggio dalla visione macroscopica della realtà, in cui onde e particelle hanno comportamenti distinti, alla visione quantistica, in cui un elettrone può comportarsi sia come corpuscolo sia come onda. Gli studenti dei corsi D e C hanno costruito il modello utilizzando materiali di riciclo. Dimostrazione della particella – Sparando pallini contro il pannello con fenditure, si è osservata la distribuzione classica sul fondo. Con immagini di onde concentriche, si è evidenziata la differenza tra comportamento particellare e ondulatorio. Un video mostrava un laser attraversare una doppia fenditura creata con un filo di rame, evidenziando la figura di interferenza tipica delle onde.

La partecipazione alla manifestazione è stata il risultato di un intenso mese di lavoro in cui gli studenti, guidati dai loro docenti, hanno approfondito i concetti della meccanica quantistica attraverso esperimenti pratici e discussioni. La grande competenza e dedizione degli insegnanti ha permesso ai ragazzi di acquisire non solo conoscenze teoriche, ma anche capacità comunicative e di problem solving. Esperienza InSegna ha offerto agli alunni la possibilità di uscire dalla comfort zone, confrontandosi con un pubblico variegato e sperimentando la comunicazione scientifica in un contesto reale. In un’epoca in cui le competenze relazionali sono fondamentali tanto quanto le conoscenze accademiche, questa esperienza ha rappresentato un’occasione unica per sviluppare sicurezza in sé stessi, spirito di collaborazione e capacità di adattamento. Iniziative come questa dimostrano quanto la scuola possa essere un laboratorio di crescita a tutto tondo, dove la didattica incontra la vita reale e la conoscenza diventa uno strumento di dialogo e connessione con gli altri. Grazie a Esperienza InSegna, i giovani studenti dell’ICS Margherita di Navarra hanno dimostrato che la scienza non è solo una materia da studiare, ma un’avventura entusiasmante da vivere e condividere.

Hanno partecipato le seguenti classi del Plesso di Villaciambra: ID, IID, IIID, IC, IIIC con l’aiuto dei docenti: Valentina Di Liberto, Giuseppe Tantillo, Diego Sammartino, Giovanna Lo Cicero, Salvatore Sgarlata, Maria Sapienza, Erika Arena, Luca Di Giovanni, Alessia Bertolino, Alessio Cavora, Manfredi La Mantia.