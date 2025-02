Sanremo: standing ovation per gli studenti di Pioppo e il loro messaggio

Al 75° Festival di Sanremo, tra le stelle della musica italiana, ha brillato anche un gruppo di giovani studentesse provenienti dall’istituto Comprensivo Margherita di Navarra di Pioppo. La loro presenza all’Ariston non è passata inosservata, portando un messaggio forte e chiaro contro la violenza di genere.

“Come Stelle”: un inno alla lotta contro la violenza

Le ragazze, Giorgia Ganci, Dalila Calandrella e Vanessa Giambruno, accompagnate dai loro insegnanti, hanno scritto e composto una canzone dal titolo “Come Stelle”, un vero e proprio inno alla lotta contro ogni forma di abuso e discriminazione. Il brano, con le sue parole toccanti e la melodia intensa, ha emozionato il pubblico presente in sala, ricordando l’importanza del rispetto reciproco e della sensibilizzazione su un tema così delicato e attuale. La maturità e la sensibilità dimostrate dagli studenti hanno colpito profondamente, trasformando la loro performance in un momento di riflessione collettiva.

Carlo Conti elogia l’impegno degli studenti

Anche il presentatore Carlo Conti ha voluto esprimere il suo apprezzamento per l’iniziativa, congratulandosi con gli studenti e i docenti. Conti ha sottolineato il potere della musica come strumento di comunicazione e di sensibilizzazione, definendo la partecipazione dei giovani un “segnale di speranza” per il futuro. Le parole del conduttore hanno ribadito l’importanza di educare le nuove generazioni al rispetto e alla parità di genere, utilizzando la creatività e l’arte come potenti mezzi di espressione.

Un’esperienza di crescita umana e artistica

L’esperienza sanremese ha rappresentato per gli studenti della Margherita di Navarra un’occasione di crescita non solo artistica, ma anche umana. La possibilità di condividere il proprio messaggio su un palcoscenico così importante ha contribuito a rafforzare il loro impegno civile e la loro consapevolezza sociale.

Una straordinaria opportunità aver partecipato alla serata conclusiva di Sanremo, il palcoscenico più prestigioso della musica italiana, dove il tema della violenza di genere ancora una volta e’ stato portato all’attenzione del grande pubblico.

Soddisfazione ed emozione nelle parole della dirigente scolastica, la dott.ssa Patrizia Roccamatisi, che ha voluto sottolineare il significato profondo di questo nuovo riconoscimento:

“L’invito a Sanremo è un’emozione indescrivibile per tutta la nostra comunità scolastica. Questo percorso ci ha dimostrato quanto sia importante dare voce ai ragazzi su temi di grande attualità e valore sociale.

“Come Stelle” è un messaggio di speranza, un inno alla libertà e alla dignità di ogni persona. Essere su un palco così importante significa che la nostra voce è stata ascoltata e questo ci riempie di orgoglio.”

Il video che ha conquistato l’Italia

Per chi volesse vedere il videoclip Come Stelle, è disponibile su YouTube al seguente link:

▶️ Come Stelle – ICS Margherita di Navarra http://youtu.be/zo3CcJOIsrA?si=UGy9B-eI7GOt4yp-

L’Istituto “Margherita di Navarra” continua a dimostrare come la scuola possa essere un motore di cambiamento e consapevolezza sociale, utilizzando la musica e l’arte come strumenti per educare e sensibilizzare le nuove generazioni.