Il Pioppo Futsal fa bottino pieno nella trasferta di Marsala, gara ben gestita da gialloverdi sotto la pioggia

Sabato pomeriggio presso l’Oratorio Salesiano di Marsala i gialloverdi del Pioppo Futsal sono riusciti a portare a casa tre punti importanti contro un avversario ben organizzato, in un campo difficile con freddo e pioggia a rendere la gara tortuosa per entrambe le compagini.

La squadra pioppese sblocca subito il match al 2′ di gioco con Maiorana, che concretizza una bellissima azione messa su da Vultaggio. Il raddoppio gialloverde arriva al 20′ Lanza. che trafigge Scarpitta con un destro potente. Il Pioppo concede poco e quando i locali si presentano nella metà campo gialloverde c’è sempre il solito Costanzo a murare praticamente tutto, compreso un tiro libero allo scadere del primo tempo. Nella seconda frazione di gioco i ragazzi in maglia gialloverde cercano di allungare e ci riescono praticamente subito con un destro di Vultaggio che porta il parziale sullo 0-3. Il Marsala ci prova, ma gli uomini di mister Sciortino oggi sono in evidente stato di grazia e infatti allungano ancora con Lucchese, che sforna un gol pazzesco con un sublime colpo di tacco. Il 5-o gialloverde arriva su calcio di rigore con Filippo Prestigiacomo che trafigge la porta locale con un destro micidiale e realizzando il suo primo gol in gialloverde. La chiude il capitano Peppe Ganci che realizza lo 0-6 su assist di Zampardi. Il Marsala continua a provarci e trova il gol del 1-6, dopo una serie di tentativi al seguito di un altro tiro libero neutralizzato da Costanzo. Anche questa volta è proprio il numero 1 gialloverde il migliore in campo, con le sue parate tiene sempre in partita la squadra concedendo davvero poco agli avversari.

Prestazione gigantesca dei gialloverdi che si stringono al loro condottiero mister Sciortino e sfoderano una partita pazzesca, di grinta e carattere con l’unico e solo obbiettivo, quello di portare 3 punti, fondamentali, a casa.