Assegno di maternità a Monreale: domande aperte dal 24 febbraio 2025

Dal 24 febbraio 2025, il Comune di Monreale accoglie le richieste per l’assegno di maternità. Le domande possono essere presentate entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento preadottivo.

L’assegno è destinato alle residenti a Monreale, cittadine italiane o comunitarie, o con permesso di soggiorno. In assenza della madre, il diritto si estende ai soggetti specificati nell’art. 11, comma 1, lettera a), b) e c) del D.M. n. 452/2000.

L’assegno ammonta a 407,40 euro mensili per cinque mesi, per un totale di 2037,00 euro per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel 2025, al netto di altri eventuali sussidi di maternità.

Per accedere al beneficio per i nati nel 2025, il valore ISEE non deve superare i 20.382,90 euro. Maggiorni informazioni sul sito istituzionale del Comune di Monreale.