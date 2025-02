Monreale in festa: la cantante Aurora D1 trionfa a Casa Sanremo Live Box 2025

Monreale celebra il talento della giovane artista Aurora D1, alias Aurora D’Agostino, che ha ottenuto un importante riconoscimento alla prestigiosa rassegna Casa Sanremo Live Box 2025. La cantante monrealese ha vinto una borsa di studio del valore di 1.000 euro per accedere a Casa Sanremo Campus, un’esclusiva esperienza formativa dedicata ai talenti emergenti della musica italiana.

Aurora D1 ha conquistato il pubblico con il suo primo inedito, “Un Suo Sguardo”, un brano che ha emozionato per la sua profondità e originalità. Tra centinaia di artisti provenienti da tutta Italia, si è confermata ancora una volta la ricchezza di voci straordinarie presenti in Sicilia. Grazie a questa borsa di studio, Aurora avrà la possibilità di partecipare a masterclass esclusive e di interagire con importanti professionisti del settore musicale. Un’occasione imperdibile per perfezionarsi e portare avanti il suo sogno con determinazione.

Il successo della giovane monrealese è un motivo di orgoglio per la sua città e per l’Accademia di Canto e Musica Moderna “Con Noi è Tutta un’Altra Musica” di Palermo, diretta dalla Dott.ssa Noemi Fiotti, insieme al suo vocal coach Benny Giaconia, che con impegno e dedizione sta portando i suoi allievi a distinguersi nel panorama musicale nazionale. Con questa vittoria, Aurora D1 dimostra che talento e passione possono portare lontano. Il suo percorso artistico è appena iniziato, ma il futuro promette grandi soddisfazioni.

È possibile seguire la sua musica e il suo percorso sui digital store e sui social per sostenere il talento monrealese.