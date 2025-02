Torna il carnevale a Pioppo, grande attesa per la sfilata di domenica 2 marzo!

Da un paio di settimane a Pioppo si lavora per il grande ritorno della sfilata di carnevale. Ad organizzare l’evento è stato un gruppo di volontari pioppesi ai quali si sono subito aggregate altre realtà come il Comitato Pioppo in comune, il Comitato festeggiamenti Sant’Anna e la Parrocchia Sant’Anna. La sfilata dei carri carnevaleschi a Pioppo non è una novità, in passato la comunità pioppese ha sempre lavorato in sinergia per la costruzione di diversi carri elaborati e festosi. L’evento è in programma per domenica 2 Marzo, con sfilata lungo la Via Provinciale dalle ore 15:00 e al termine serata disco in Piazza Valletajo. Concentramento previsto nella parte alta del paese. La Via Provinciale sarà chiusa al traffico dalle ore 14:00 alle ore 20:00 circa.



La prima edizione del carnevale pioppese fu voluta dalla scuola materna di Via Polizzi, che con l’aiuto del gruppo sociale ha riscosso un grande successo. Alle edizioni successive si sono aggregati sempre più gruppi che con grande sacrificio hanno messo su dei veri e propri carri curati nei minimi dettagli; tra i più belli si ricordano: il galeone dei pirati, il carro dedico al mondo Walt Disney, i Flintstones, la casa di Cappuccetto rRsso. Col passare degli anni la tradizione carnevalesca si è man mano persa, ma adesso sta tornando grazie a tutti quei giovani pioppesi che vogliono dare il proprio contributo al paese mettendosi in gioco. Di seguito una galleria di immagini che ripercorrono le varie sfilate di carnevale organizzate negli anni a Pioppo.

