Un Pioppo Futsal forza 6 si abbatte contro lo Sport Club Giudecca al Pala Don Bosco

Sabato pomeriggio presso il Pala Don Bosco di Palermo il Pioppo Futsal esce vittorioso dal rettangolo di gioco dominando l’intera partita valevole per la diciannovesima giornata del Campionato di Serie C2, a subire l’arrembaggio gialloverde i trapanesi dello Sport Club Giudecca.

Gara praticamente a senso unico con i ragazzi di mister Sciortino che scendono in campo non lasciando quasi mai respiro ai Trapanesi. Partita sbloccata dopo pochi minuti di gioco da Alongi, che al termine di un’azione perfetta concretizza sotto porta. Forcing costante dei ragazzi in maglia gialloverde che vogliono fortemente i 3 punti e infatti dopo poco sale in cattedra Roberto Lanza, che sigla due reti e porta il match sul parziale 3-0. Il Giudecca crea poco ma con l’unico tiro in porta, dopo una serie di rimpalli, accorcia il risultato in chiusura di primo tempo per il 3-1. Nel secondo tempo i gialloverdi non abbassano la guardia e continuano il forcing asfissiante ai danni dei Trapanesi, il 4-1 arriva ancora con Lanza che da destra scaglia una sassata nel palo opposto del portiere per la sua tripletta personale. Da lì a poco è Lucchese ad allungare ancora per i ragazzi di mister Sciortino con il suo solito sinistro. La chiude, incredibilmente, Toni Costanzo, che vede la porta sguarnita e al volo mette in rete il gol del definitivo 6-1. Un gol da cineteca che rimarrà nei ricordi di tutti i presenti al Pala Don Bosco.

Con questa vittoria i gialloverdi si portano al primo posto del Girone A del Campionato di Serie C2, scavalcando il Palermo Futsal Club uscito sconfitto nel match contro il Sicilia Futsal.