Domenica 2 marzo sfilata di Carnevale a Pioppo organizzata dai tanti volontari

Tornano a sfilare dopo tantissimi anni i carri carnevaleschi per la Via Provinciale di Pioppo. Ad organizzare l’evento sono stati i tantissimi volontari pioppesi, che grazie alla loro voglia di sorprendere ancora una volta con le loro iniziative si sono messi nuovamente in gioco riproponendo un evento che a Pioppo manca ormai da qualche anno.

Concentramento previsto nella parte alta del paese alle ore 15:00 e al termine della sfilata serata disco in Piazza Valletajo. La Via Provinciale sarà chiusa al traffico dalle ore 14:00 alle ore 20:00 circa.