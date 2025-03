Due anni fa il via ai lavori al Palazzetto dello Sport di Pioppo, ad oggi tutto fermo

Oggi per il comune di Monreale e per lo sport è una data molto triste, una pagina buia per la città Normanna che a due anni dall’inizio dei lavori per il Palazzetto dello Sport di Pioppo si ritrova ancora a dover fare i conti con un cantiere aperto, abbellito di promesse e scarno di materiali. Difatti, ad oggi, il tanto atteso Palazzetto dello Sport è soltanto una struttura in legno con tanto di infissi che tra una pioggia e l’altra si impregna di acqua; chissà quanto resisterà alle intemperie e per quanto ancora si dovrà attendere per il ritorno ai lavori…

Anno dopo anno, problema dopo problema e progetto dopo progetto ci si ritrova sempre lì: lavori fermi, tante domande e poche risposte.

Altre strutture imponenti e complesse, rispetto al Palazzetto dello Sport, sono state realizzate in appena due anni: basti pensare allo Stadio delle Alpi, con inizio di costruzione nel 1988 e fine lavori nel 1990.

Nel frattempo le società sportive locali cercano di sopravvivere praticando le partite in strutture palermitane in attesa di giocare la tanto attesa partita “casalinga” tra le mura amiche pioppesi.