Oggi inizia la novena in onore di San Giuseppe e a Pioppo si lavora agli altari dedicati al Santo

Oggi 10 marzo inizia la novena di preghiera in onore di San Giuseppe e a Pioppo la comunità sta preparando ben tre altari in onore del Santo cui è dedicata una delle due chiese. A dare il via per il ritorno di questa antica usanza è stato il nuovo parroco delle parrocchie pioppesi, Don Nicolò Napoli, che dal suo arrivo a Pioppo ha voluto riproporre eventi che col tempo si erano ormai perse in paese. Padre Nicolò Napoli ha commentato così la realizzazione degli altari: “Sono molto contento dello spirito di comunità dimostrato ancora una volta dai cittadini per la realizzazione degli altari dedicanti a San Giuseppe, tanto sacrificio e dedizione per ritrovare un’usanza persa col tempo. Difatti sono passati più di 20 anni dagli ultimi altari realizzati a Pioppo e sono sicuro che verranno visitati da molte persone.”

A seguire il calendario completo con gli eventi della novena:



Di seguito qualche scatto storico degli altari dedicati a San Giuseppe allestiti a Pioppo.

