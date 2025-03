Il Pioppo Futsal cade sabato in casa del Palermo Futsal Club che torna capolista nel Campionato di Serie C2

Sabato pomeriggio presso il Tocha Stadium di Palermo i gialloverdi del Pioppo Futsal hanno subito una pesante sconfitta per mano dei padroni di casa del Palermo Futsal Club. Una prestazione da dimenticare per i ragazzi di mister Sciortino, che subiscono una pesante sconfitta lasciando al Tocha i 3 punti e il primato in classifica. I gialloverdi non entrano praticamente mai in partita, al contrario del Palermo che si dimostra squadra cinica e ben organizzata. Complici della brutta prestazione, ci si mette anche una buona dose di sfortuna, con 3 legni colpiti dai pioppesi (un doppio palo su tiro libero) e un’ottima prestazione del portiere rosanero.

Giornata no a 360 gradi che lascia tutti con l’amaro in bocca, per quella che era la posta in gioco. Il Pioppo Futsal dovrà sicuramente rimboccarsi le maniche e continuare al lavorare, facendo tesoro di questa sconfitta e mettendo la testa da subito alla prossima giornata di campionato. Lo spettacolo più bello del match è offerto dalla splendida tifoseria gialloverde che regala uno spettacolo emozionante e un supporto per oltre i 60 minuti di gioco, senza dubbio degno di categorie superiori.

Adesso la testa dei gialloverdi è già alla ventunesima giornata di campionato, in occasione della quale sfiderà il Club Olimpia; nella gara d’andata il Pioppo Futsal uscì pesantemente sconfitto dal rettangolo di gioco di Castellammare del Golfo con il risultato di 8-4.