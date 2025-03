Il Pioppo Futsal torna al Pala Don Bosco per ritrovare la giusta via dopo il passo falso della scorsa settimana

Domenica pomeriggio presso il Pala Don Bosco di Palermo i gialloverdi del Pioppo Futsal torneranno in campo in occasione della ventunesima giornata del Campionato di Serie C2; a far visita ai pioppesi il Club Olimpia di Castellammare del Golfo. Dopo la sconfitta della scorsa settimana nel match ad alta quota contro il Palermo Futsal Club, i gialloverdi dovranno dimostrare il loro valore contro un’ottima formazione per tornare sulla giusta via dopo la prestazione sottotono del Tocha Stadium.

Gli ospiti del Club Olimpia occupano attualmente la sesta posizione in classifica, distanti soltanto 4 punti dalla zona Play-off. Inoltre la società di Castellammare del Golfo nella gara d’andata riuscì ad imporsi per ben 8-4 nella sfida tra le mura amiche contro i gialloverdi.



Appuntamento a domenica pomeriggio presso il Pala Don Bosco di Palermo, sito in Via S. Domenico Savio, 4 – Palermo PA, calcio d’inizio previsto per le ore 18:30. Sarà possibile seguire il match in diretta sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.