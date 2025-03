Monreale, via San Martino senz’acqua: residenti sul piede di guerra

Monreale – Da cinque giorni, sedici famiglie di via Strada Vicinale San Martino 1, sopra il CRES, sono senza acqua. Una situazione di grave disagio, soprattutto igienico-sanitario, che riguarda circa 50 persone. I residenti, in una lettera giunta alla redazione di Monrealelive, denunciano non un guasto tecnico, ma incuria da parte degli addetti al servizio idrico comunale.

Il problema, a quanto pare ricorrente, risiede nella manovra di apertura del circuito idrico, che dovrebbe essere effettuata quotidianamente per almeno 20-30 minuti. Secondo i cittadini, “la manovra viene eseguita per pochi minuti o addirittura saltata, a causa di un rimpallo di responsabilità tra gli operatori, che sembrano ignorare le criticità della zona”.

Contattati dai residenti, gli impiegati comunali addetti all’acquedotto avrebbero consigliato di rivolgersi a ditte private per l’approvvigionamento idrico. L’Assessorato alla Protezione Civile, che in passato era intervenuto con autobotti, fanno sapere i residenti nella lettera, ” ha dichiarato di non poter più fornire supporto, senza specificarne le ragioni. Infine, l’Assessore al servizio idrico, dopo un primo contatto in cui aveva promesso di verificare la situazione, non ha più risposto alle chiamate”.

I residenti, rappresentati da Biagio Cigno, si rivolgono ora direttamente al sindaco Alberto Arcidiacono, preannunciando forme di protesta e chiedendo un incontro urgente per risolvere definitivamente il problema. L’appello al primo cittadino arriva dopo che le segnalazioni agli uffici competenti sembrano essere cadute nel vuoto. La speranza dei cittadini è che il sindaco, garante di tutti i residenti, possa intervenire per ripristinare al più presto il servizio idrico e far luce sulle responsabilità di questa incresciosa situazione.