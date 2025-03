Il Pioppo Futsal domina il match contro il Club Olimpia e torna alla vittoria dopo lo stop della scorsa settimana

Ieri pomeriggio presso il Pala Don Bosco di Palermo i gialloverdi del Pioppo Futsal fanno bottino pieno nel match contro il Club Olimpia imponendosi per 8-1 al termine di una partita dominata in lungo e largo. Dopo la sconfitta della scorsa settimana gli uomini di mister Sciortino reagiscono alla grande, sfoderando un’ottima prestazione per rimanere al secondo posto nel Campionato di Serie C2.

Partita affrontata fin da subito con cinismo e attenzione da parte dei gialloverdi che riescono a gestire bene il gioco senza lasciare quasi mai spazio all’avversario. Primo tempo che vede i gialloverdi in vantaggio dopo pochi minuti di gioco grazie ad una punizione realizzata magistralmente da Lucchese. A questa segue la rete del doppio vantaggio siglata da Vultaggio, che va via a 3 giocatori, mette a sedere il portiere con una finta e poi appoggia in rete la sfera con un delizioso cucchiaio che manda in estasi tutti i presenti sugli spalti. Gli avversari si fanno vedere dalle parti di Costanzo, che chiude bene in diverse occasioni ma Minagro riesce comunque a trafiggere il numero 1 gialloverde su una palla controllata male dalla retroguardia pioppese. Il Pioppo non ci sta e si riporta a due lunghezze di distanza con la rete di Alongi e in seguito a questa rete i padroni di casa dilagano senza concedere più nulla agli avversari. Timbrano il cartellino anche capitan Ganci e infine Ferrara chiude il primo tempo sul 5-1 realizzando la prima rete in maglia gialloverde. Nel secondo tempo il Pioppo Futsal non si accontenta, crea tanto e concretizza con le reti di Prestigiacomo, Ferraro e Ferrara per il finale 8-1. Una partita dominata dai gialloverdi che tornano sulla giusta via dopo la prestazione sottotono di sabato scorso e lo fanno davanti ad una cornice di pubblico stupenda.

Mercoledì i ragazzi dell’Under 19 del Pioppo Futsal scenderanno in campo per la semifinale play-off del Campionato Regionale – Girone A contro il Palermo Futsal Eightyniners presso il Campo Trinakria, con calcio d’inizio previsto per le 18:45. Grazie alla vittoria per 4-2 contro un buon Città di Marsala, la rosa gialloverde guidata dal binomio Ferraro-Gumina è riuscita nell’ardua impresa di una qualificazione che a inizio campionato sembrava un miraggio, viste le diverse e in alcuni casi immeritate sconfitte. I ragazzi pioppesi non hanno mai mollato, con determinazione e costanza negli allenamenti sono riusciti a trovare la giusta via per ottenere la tanto desiderata qualificazione; questa è frutto dei 12 punti raccolti in questi mesi in 4 vittorie ai danni dell’Oratorio San Giovanni Battista (in entrambe le gare), Bonifato Alcamo e Città di Marsala. Proprio nell’ultimo match contro i ragazzi di Marsala, match da dentro o fuori la zona play-off per ambedue le rose, i gialloverdi hanno messo in scena un’ottima prestazione ottenendo i tre punti e piazzandosi così al quinto posto in classifica e qualificazione in cassaforte. Per tantissimi giovani in rosa si tratta della prima esperienza in una squadra di Calcio a 5 e per questo motivo il traguardo è un grandissimo successo per la società gialloverde che è estremamente orgogliosa di tutti i ragazzi e degli allenatori Ferraro e Gumina.