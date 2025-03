Monreale, Antonino Alongi era un onesto lavoratore e un buon uomo

Monreale – Un uomo onesto, lavoratore e un buon padre di famiglia. Questo era Antonino Alongi, 55 anni, morto in un tragico incidente sul lavoro in via Regione Siciliana, all’interno di una villetta.

Lavoro e lavoro. Questa la vita di Antonino, onesto lavoratore, operaio, che ogni mattina usciva da casa per poter portare un tozzo di pane a casa. Il lavoro però gli è costato caro questa volta. Un incidente se lo è portato via. Non è ancora chiaro come sia accaduto, fatto sta che Antonino Alongi è morto quasi subito a causa di una caduta.

I Carabinieri giunti sul posto si sono limitati a dare poche dichiarazioni visto che le indagini sono in corso. Che ci fosse un cantiere però lo hanno fatto trapelare e lo hanno confermato. Sarà la magistratura a chiarire i contorni del dramma su cui indagano Carabinieri ed i tecnici dell’Asp. Si tratta comunque di una morte bianca, sul lavoro, come purtroppo accade troppo spesso.

Sul luogo della tragedia questa mattina sono arrivati i parenti dell’uomo. Tanto lo stazio e le lacrime da parte della moglie. Alongi era solito fare piccoli lavori edili come operaio e di tanto in tanto si occupava di lavori in campagna. Un uomo instancabile e dai sani valori. Da tutti era descritto come un una persoma perbene, buona e onesta. Un uomo molto religioso e che seguiva sempre i culti all’interno della sua chiesa.

Antonio Alongi è l’ennesima vittima del sistema lavoro in Sicilia, sempre più precario e insicuro.