Monreale, studenti della Veneziano Novelli brillano ai Giochi Matematici del Mediterraneo

Monreale – Alla finale di area dei Giochi Matematici del Mediterraneo un ottimo piazzamento per gli alunni della Veneziano-Novelli.

Lo scorso 7 marzo, all’istituto Sauro Franchetti di Palermo, gli studenti Gabriele Bucceri, Giulia Valerio e Samuele Di Girolamo, per le quarte della primaria; Karola Blando, Leonardo Tumminello, Michele Sardisco e Flavio Francesco Curcio, per le quinte primaria; Gabriele Manfredi Salamone, Tosca Francesca Tusa, Francesco Cavolo e Massimo Zangara, per le prime medie; e Pietro Amatuzzo per le terze medie, dopo avere superato la qualificazione e la finale d’istituto, hanno disputato la finale di area della competizione.

L’alunno Francesco Cavolo, che ha superato quest’ultima prova, sarà premiato il prossimo 21 marzo all’istituto alberghiero Pietro Piazza e parteciperà alla finale nazionale in programma a maggio all’Università di Palermo.

La prestigiosa competizione nazionale, promossa dall’Accademia italiana per la promozione della matematica, giunta alla XV edizione, è ormai da diversi anni calendarizzata nell’agenda didattica della Veneziano -Novelli.

Un progetto-concorso, sviluppato in più fasi, e coordinato dalle docenti referenti Marisa Cavanna e Orsola Messina, che favorisce il confronto tra diverse realtà scolastiche attraverso una sana competizione e valorizza le eccellenze attraverso strategie ludiche.

Un riconoscimento meritato per questi brillanti studenti che costituisce motivo d’orgoglio di tutta la comunità scolastica, quotidianamente impegnata ad accogliere le istanze e le sfide della contemporaneità.