San Giuseppe per le vie di Pioppo con tanti fedeli al seguito, processione molto partecipata e altari affollati

Ieri sera a Pioppo, dopo più di 25 anni, il simulacro di San Giuseppe è tornato in processione per le vie del paese seguito da tantissimi fedeli. La processione è stata un grandissimo successo con banda e fuochi d’artificio ad animare la serata in onore del Santo cui è dedicata una delle due chiese di Pioppo. Ben 3 altari realizzati dai tantissimi volontari, che hanno lavorato ogni giorno per la buona riuscita di un evento che non vedeva luce ormai da troppi anni nel paese. Al termine della processione sono stato distribuito il pane benedetto e pasti, preparati dai tanti volontari, a tutti i presenti nei tre altari in un momento di convivialità e comunità.

La sera di giorno 18 gli altari sono stati visitati da Padre Nicolò Napoli e dai giovani che hanno inscenato la Sacra Famiglia in processione per benedire i doni e le pietanze presenti. Proprio a Padre Nicolò vanno i complimenti da parte di un’intera comunità; dal suo arrivo è stato in grado di integrarsi perfettamente nel tessuto sociale pioppese, organizzando eventi e rendendo tutti quanti partecipi. “Fin dall’inizio della novena ho visto tantissime persone partecipi durante tutti i giorni di festa e aver visto tanti fedeli emozionati alla vista di San Giuseppe per le vie di Pioppo mi riempie di gioia. Ringrazio di cuore tutti i volontari che hanno dedicato tempo e risorse per la realizzazione degli altari, curati nei minimi dettagli e ricchi di offerte. Un ringraziamento speciale all’artista Nino Carlotta che ha riportato alla luce grazie al suo talento un’icona votiva dedicata a San Giuseppe che si trova vicino un’abitazione e che il tempo aveva quasi del tutto cancellato. Ringrazio inoltre tutti i volontari che hanno portato per le vie di Pioppo la vara e la Protezione Civile Evergreen, grazie a loro tutti quanti hanno potuto pregare il Santo anche dalle loro case. Infine ringrazio il comune per il patrocinio, il sindaco e tutti gli assessori presenti alla processione. ”

Di seguito le foto dei due giorni di festa dedicati a San Giuseppe.

