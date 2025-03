Sport della mente: progetto scacchi all’ICS Guglielmo II di Monreale

Monreale – Ha preso ufficialmente il via ieri, 19 marzo 2025, presso l’ICS Guglielmo II di Monreale, il progetto di scacchi “A Scuola dagli Sport della Mente 2024/2025”, un’iniziativa dedicata agli scacchi e rivolta agli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado. Il progetto, finanziato dalla Federazione Scacchistica Italiana (FSI) e realizzato in collaborazione con l’ASD Accademia Scacchistica Monrealese, nasce nell’ambito del protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e la FSI. Fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica, professoressa Irene Bornelli, il percorso formativo ha l’obiettivo di trasformare gli scacchi in un potente strumento educativo, capace di potenziare le competenze cognitive, sociali ed emotive degli studenti. Il progetto è perfettamente in linea con gli obiettivi del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) dell’istituto, promuovendo l’apprendimento attraverso il gioco.

Obiettivi formativi del Progetto Scacchi

Gli scacchi non sono solo un gioco di strategia, ma una vera e propria palestra per la mente. Tra i principali obiettivi del corso troviamo lo sviluppo del ragionamento deduttivo e induttivo, il miglioramento della concentrazione e dell’attenzione, la stimolazione della memoria, lo sviluppo del pensiero critico e della risoluzione di problemi. Inoltre, si mira a promuovere il rispetto delle regole e del fair play, a rafforzare le competenze matematiche e spaziali, a sviluppare la pazienza e l’autocontrollo, a potenziare la resilienza e la gestione dell’errore, a favorire il lavoro di squadra e la comunicazione e a stimolare la creatività.

Struttura del Corso di Scacchi

Il corso di scacchi sarà completamente gratuito e avrà una durata complessiva di 30 ore, svolgendosi in orario pomeridiano presso la sede centrale dell’ICS Guglielmo II. Gli studenti avranno l’opportunità di apprendere le regole del gioco, approfondire strategie e partecipare a partite e tornei, mettendo in pratica le competenze acquisite.

Valutazione e monitoraggio del progetto

Per valutare i progressi degli studenti e il raggiungimento degli obiettivi, il progetto prevede l’osservazione del comportamento durante le lezioni e le partite, analizzando concentrazione, rispetto delle regole e gestione delle emozioni, e l’analisi delle partite per monitorare l’evoluzione delle abilità scacchistiche degli studenti nel corso delle lezioni.

Il Ruolo educativo degli scacchi

L’ICS Guglielmo II conferma ancora una volta la sua attenzione verso progetti innovativi che mirano allo sviluppo integrale degli studenti. Gli scacchi, oltre a essere un gioco affascinante, rappresentano una risorsa educativa straordinaria, capace di favorire lo sviluppo di competenze trasversali essenziali per la crescita personale e scolastica dei ragazzi. Con questa iniziativa, l’istituto si unisce a tante altre scuole italiane nel promuovere il valore degli “sport della mente”, trasformando la scacchiera in un’aula di apprendimento e di crescita per tutti i partecipanti.