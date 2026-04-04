Pioppo Futsal ospite dell’Oratorio San Vincenzo, al Campo 3 Stelle si prospetta spettacolo in campo nella penultima giornata di Serie C1!

Gli ultimi verdetti passano dal Campo 3 Stelle per i gialloverdi di mister Basile che devono necessariamente continuare la striscia positiva di vittorie per ottenere un posto ai play-off, ancora matematicamente raggiungibili. Ad attendere i pioppesi ci saranno i biancoazzurri dell’Oratorio San Vincenzo, pronti anch’essi a dare battaglia per 40 minuti e speranzosi dell’intera posta in palio per concorrere all’ultimo slot dei play-off; difatti i padroni di casa e i gialloverdi si trovano rispettivamente in ottava posizione a 41 punti e in settima posizione a 42 punti. Attualmente l’ultimo slot disponibile per i play-off è occupato dall’Isola C5 che vanta 47 punti, dietro al Don Bosco Bonifato con i medesimi punti. Gumina, mister dell’Under19 e pedina nel roster gialloverde, ha commentato così la partita che attende il Pioppo Futsal nel pomeriggio e i play-off dei giovani gialloverdi: “La partita che ci attende contro l’Oratorio San Vincenzo è difficile, loro sono una squadra giovane ma con tanti assi nella manica, oggi il Pioppo ha solo un risultato per potere rientrare nella corsa play-off. Con l’under 19 abbiamo fatto un ottimo percorso, i ragazzi hanno lavorato duramente e i risultati sono arrivati. Dispiace essere usciti dai play-off, ma ciò non vanifica tanto di buono fatto.” Appuntamento questo pomeriggio al Campo 3 Stelle di Palermo con calcio d’inizio previsto per le ore 17:00