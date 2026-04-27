Un anno di dolore per Masino, Salvo e Andrea: Monreale piange ma si rialza

MONREALE – Una comunità raccolta nel dolore, ma anche nella speranza e nel ricordo. Si è aperta questa mattina, tra la commozione dei familiari, dei cittadini e l’entusiasmo delle scolaresche, la giornata dedicata alla memoria di Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo.

La cerimonia ha raggiunto il suo momento più intenso con la scopertura di una targa commemorativa. A svelarla, in un clima di profondo raccoglimento, sono state le madri dei tre ragazzi — Giusi, Debora e Antonella — alla presenza dell’Arcivescovo di Monreale, Monsignor Gualtiero Isacchi, del Sindaco Alberto Arcidiacono e delle autorità civili e militari.

Particolarmente toccante l’omaggio degli studenti monrealesi, che hanno deposto migliaia di fiori di carta bianchi, simbolo di una memoria che vuole fiorire nel futuro.

«Fate del vostro futuro un gioiello», è stato l’appello del Sindaco Arcidiacono rivolto ai giovani presenti. «Questi ragazzi mancano profondamente a tutta la comunità, ma il loro ricordo deve spingerci a costruire bellezza e speranza».

Le celebrazioni proseguiranno nel pomeriggio e in serata con tre momenti a cui la cittadinanza è invitata a partecipare: alle 17:00 la Santa Messa solenne presso il Duomo di Monreale; alle 22:00 “Corpi e Anima in Scena”, con l’esibizione degli allievi della scuola ASD Maison de la Danse; alle 22:30 in Piazza Guglielmo II il concerto di pianoforte dal vivo “The Concert in a New Light”, illuminato esclusivamente dalla luce delle candele, ultimo intimo omaggio ai tre giovani.