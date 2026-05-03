Dramma a Monreale, muore un giovane in incidente con la moto

L’incidente a San Martino delle Scale si è rivelato mortale. Il giovane palermitano è morto a San Martino delle Scale, frazione di Monreale. Stava percorrendo in moto da cross un tracciato sterrato nella zona di Monte Cuccio insieme ad alcuni amici quando ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato in un dirupo. L’impatto non gli ha lasciato scampo.

Sono stati gli amici presenti a dare immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il soccorso alpino, indispensabile per raggiungere il punto dell’incidente: il terreno impervio ha reso le operazioni di recupero del corpo particolarmente difficoltose e lunghe.

L’identità della vittima non è stata ancora resa nota. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Monte Cuccio è una zona molto frequentata dagli appassionati di motocross e trekking, ma l’orografia del territorio la rende estremamente pericolosa in caso di caduta.