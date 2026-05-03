Tragedia a Monreale, giovane precipita in un dirupo con la moto da cross

Monreale – Un giovane appassionato di motocross è caduto in un dirupo a San Martino delle Scale, precipitando per diversi metri lungo un percorso sterrato nella zona di Monte Cuccio. Le sue condizioni sono gravi.

L’incidente è avvenuto mentre il ragazzo stava percorrendo un tracciato sterrato molto frequentato dagli appassionati di fuoristrada e trekking. Con lui c’era un gruppo di amici, che hanno immediatamente dato l’allarme ai carabinieri non appena il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel vuoto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il soccorso alpino, chiamato a supporto per la difficoltà di raggiungere il punto esatto dell’incidente: il terreno impervio della zona rende le operazioni di soccorso particolarmente complesse. I tecnici del soccorso alpino sono al lavoro per recuperare il ferito e portarlo in zona sicura dove potrà essere affidato alle cure mediche.