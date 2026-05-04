Monreale, concerto di Nina Zilli per il Crocifisso: il Comune ha speso 44mila euro

Il concerto di Nina Zilli andato in scena il primo maggio in piazza Guglielmo II, nell’ambito dei festeggiamenti per il 400° anniversario del Santissimo Crocifisso, è costato alle casse comunali 44.000 euro. È quanto emerge dalla determinazione dirigenziale dell’Area III – Promozione Sociale e Territoriale del Comune di Monreale.

La somma – di cui 38.500 euro per la prestazione artistica inclusa IVA al 10%, e la restante parte a titolo di rimborso spese – è stata affidata direttamente alla società “Marcello Cannizzo Agency” s.r.l. di Ragusa, che detiene i diritti di esclusiva sull’artista. Il Comune ha giustificato l’affidamento diretto richiamando il Codice dei Contratti Pubblici, che consente la procedura senza bando di gara per prestazioni artistiche uniche e non sostituibili.

I fondi sono stati attinti a un capitolo di spesa dedicato ai festeggiamenti del Crocifisso, finanziato anche da una legge regionale che destina risorse ai comuni inseriti nell’itinerario arabo-normanno dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’umanità.

Nina Zilli, nota al grande pubblico per le partecipazioni al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest, si è esibita in serata nella cornice della piazza, davanti a migliaia di monrealesi riuniti per la storica ricorrenza.