Festa del SS Crocifisso a Monreale, i carabinieri non stanno a guardare: 17 denunciati, droga, ubriachi al volante e lavoratori in nero

In occasione delle celebrazioni per la festa padronale del Santissimo Crocifisso, i Carabinieri della Compagnia di Monreale, supportati dalla Sezione Radiomobile, nonché da reparti specializzati quali il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Palermo, la Compagnia di Intervento Operativo (CIO) del 12 Reggimento Carabinieri “Sicilia” e il Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno portato a termine un vasto servizio straordinario di controllo del territorio.

L’operazione è stata finalizzata alla prevenzione e repressione di reati connessi alla guida in stato di ebbrezza, allo spaccio di sostanze stupefacenti e al contrasto dell’illegalità nei luoghi di lavoro.

​Sul fronte del contrasto al traffico di droga, i militari hanno denunciato in stato di libertà due persone di età compresa tra i 19 e i 27 anni. Nel corso delle perquisizioni personali e domiciliari, i soggetti sono stati trovati in possesso di hashish suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento e bilancini di precisione, tutto posto sotto sequestro.

​Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza stradale. Tre persone, di età compresa tra i 25 e i 48 anni, sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza dopo essere risultate positive all’alcol test con tassi superiori al limite consentito. Ancora più massiccio l’intervento contro la guida senza patente: ben otto persone, di età compresa tra i 18 e i 62 anni, sono stati deferiti per aver circolato con documento revocato o mai conseguito.

​I controlli sono stati estesi anche al consumo di sostanze stupefacenti tra i più giovani. Otto soggetti, di età compresa tra i 19 e i 34 anni, sono stati segnalati alla Prefettura di Palermo per il possesso di modiche quantità di hashish, marijuana e cocaina. Parallelamente, un uomo è stato sorpreso a violare le prescrizioni della misura cautelare degli arresti domiciliari, venendo deferito per il reato di evasione.

​Il Nucleo Ispettorato del Lavoro ha inoltre passato al setaccio le attività legate agli spettacoli viaggianti. Tre gestori sono stati denunciati per gravi violazioni delle norme sulla sicurezza, tra cui la mancata formazione dei lavoratori e l’assenza di visite mediche obbligatorie. L’ispezione ha portato alla sospensione delle attività e all’accertamento di sei posizioni lavorative irregolari, di cui quattro totalmente in nero.

​L’operazione si è conclusa con il bilancio di: 278 persone identificate e 182 mezzi controllati. In totale sono stati 17 i soggetti deferiti in stato di libertà, con sanzioni amministrative e ammende che superano complessivamente i 44.000 euro