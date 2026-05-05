Monreale, i vasi distrutti durante la festa sono già stati sostituiti: il Comune non perde tempo

Monreale – Intervento lampo dell’amministrazione comunale di Monreale dopo il danneggiamento che durante i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso dei vasi in terracotta di piazza San Castrense. I grandi contenitori ornamentali — danneggiati e ridotti in frantumi da ignoti — sono già stati sostituiti e riposizionati lungo la piazza.

A darne notizia a Monrealelive è l’assessore comunale Giulio Mannino, che ha voluto sottolineare la prontezza della risposta istituzionale di fronte a un atto di inciviltà che aveva colpito uno degli angoli più curati del centro storico monrealese.

Come si vede dalle immagini scattate in mattinata, i nuovi vasi in terracotta sono già al loro posto sul marciapiede, a fianco della recinzione in ferro battuto che delimita la villa comunale. Un ulivo è stato piantimato all’interno dell’area del monumento ai Caduti.

Resta però l’amaro in bocca per un gesto che, nella notte di una delle feste più sentite dalla comunità, ha danneggiato un arredo urbano realizzato anni fa grazie all’impegno dei percettori del reddito di cittadinanza nell’ambito di progetti di pubblica utilità.