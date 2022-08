A Monreale 7,5 milioni dalla Regione per organo Duomo, strade, parcheggi e chiese

Monreale – Ancora altri importanti finanziamenti per Monreale, deliberati dalla Giunta di Governo regionale: quattro interventi molto rilevanti per la città. Ne dà notizia il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia.

Si tratta della ristrutturazione dell’organo della cattedrale di Monreale per un milione e 100 mila euro, intervento atteso da tanti anni per tornare a risuonare con la sua nota potenza fonica; lavori di manutenzione straordinaria della chiesa di San Francesco nel centro storico per un milione e 700 mila euro; realizzazione del parcheggio presso l’ex cava Ranteria e il collegamento in ascensore con l’ex Cres che diventerà sede del Cefpas, per un importo di tre milioni e 700 mila euro; messa in sicurezza e consolidamento della strada Ferrata per quasi un milione di euro.

“Si tratta di opere importanti per la nostra città, infrastrutturali e per lo sviluppo del turismo. Fino all’ultimo giorno il presidente Musumeci ha dimostrato totale vicinanza al nostro territorio con i fatti e le azioni concrete. Di tutto questo lo ringraziamo di vero cuore”.