Piero Faraci, cittadino esemplare, continua la sua missione di pulizia volontaria in città

Monreale, – Il monrealese Piero Faraci, percettore del reddito di cittadinanza, continua a dimostrare il suo impegno civico e la sua dedizione al benessere della sua città. Come già fatto in passato, Faraci ha deciso di dedicare il suo tempo libero alla bonifica e alla pulizia delle zone del territorio che necessitano di manutenzione.

Questa volta, Faraci si è concentrato sull’area scolastica situata tra Aquino e Piazza Europa. Armato di secchiello, paletta e sacchetti dell’immondizia, ha ripulito la zona, liberandola da rifiuti e erbacce che la stavano trasformando in un luogo trascurato e poco accogliente.

Le azioni di Piero Faraci non si limitano alla pulizia in solitaria. Ha lanciato un appello alla cittadinanza affinché si uniscano a lui nel preservare le aree che ha bonificato. L’invito è rivolto sia a chi abbandona rifiuti per strada, sia a chi porta a passeggio gli animali domestici, affinché raccolgano gli escrementi che questi lasciano sulle strade e all’interno delle aiuole.

L’opera di volontariato di Piero Faraci non si ferma qui. Nei prossimi giorni, si adopererà per pulire altre zone della città che necessitano di manutenzione. Il suo spirito civico e il suo impegno nell’ambito del decoro urbano sono un esempio per tutti i cittadini, dimostrando come i percettori del reddito di cittadinanza possano essere una risorsa preziosa per la società.

Le iniziative come quella di Piero Faraci sono un promemoria dell’importanza di prendersi cura dell’ambiente e del territorio in cui viviamo. La collaborazione e la partecipazione attiva dei cittadini possono fare la differenza nella creazione di una città più pulita, sicura e accogliente per tutti.