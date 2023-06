È morto l’uomo travolto dalle fiamme a San Martino delle Scale

Alla fine non ce l’ha fatta. Vincenzo Cannarozzo, 78 anni, è morto nel rogo che ha devastato la sua abitazione in via Frati Minori, strada al confine tra San Martino delle Scale e la città di Palermo.

L’uomo, avvolto dalle fiamme, ha tentato di mettersi in salvo ma è subito stato travolto dalle esalazioni del fumo. Rapidamente intervenuti, i medici del 118 hanno subito effettuato le prime cure al povero uomo, ma purtroppo ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano.

Ancora in corso le indagini sull’origine dell’incendio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per accertare le cause e le eventuali responsabilità. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni a riguardo.

La redazione esprime le più sentite condoglianze ai familiari e amici di Vincenzo Cannarozzo, vittima di questa tremenda tragedia.