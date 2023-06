Incendio a San Martino delle Scale, gravissimo un uomo

MONREALE – Un terribile incendio è scoppiato oggi nel primo pomeriggio a San Martino delle Scale, frazione di Monreale. Le fiamme sono divampate in un’abitazione in via dei Frati Minori per cause ancora da accertare.

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti che hanno notato il fumo uscire dalle finestre dell’appartamento. In pochi minuti sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lottato per domare le fiamme ed evitare che si propagassero all’intero stabile.

Durante le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno rinvenuto un uomo privo di sensi all’interno dell’abitazione. L’uomo, di cui non sono state rese note le generalità, ha inalato una grande quantità di fumo rimanendo intossicato in maniera molto grave. I sanitari del 118, giunti immediatamente sul luogo, hanno prestato i primi soccorsi nel tentativo di rianimare il malcapitato.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per far luce sulle cause scatenanti il rogo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Le condizioni dell’uomo rimasto intossicato sono critiche: i medici stanno facendo il possibile per salvargli la vita.