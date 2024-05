Monreale, il progetto formativo “La Terra Nelle Nostre Mani” per l’Asilo Nido Comunale

MONREALE – Domani pomeriggio alle ore 16.30 nella Sala Conferenze del Santa Caterina verrà presentato l’asilo nido comunale e il progetto formativo alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono e del Dirigente dell’Area Promozione Sociale e Territoriale Petrantonio Bevilacqua. Ad illustrare il progetto formativo denominato “La Terra Nelle Nostre Mani” interverrà l’educatrice dell’Asilo Nido comunale Francesca Failla.

Il progetto nasce dal desiderio di avvicinare i bambini alla conoscenza del concetto «Terra» nel modo più ampio e creativo possibile, dunque non solo come il pianeta in cui viviamo ma approcciandoci alla terra in quanto elemento, attraverso un percorso educativo alla scoperta di emozioni, sensazioni, colori. L’obiettivo è quello di creare relazioni nuove tra le cose, di vedere la realtà con occhi diversi, con lo stupore che contraddistingue i piccoli che vivono la così detta «prima infanzia». Alla conferenza stampa sarà presente tutto il personale dell’asilo e i genitori dei piccoli che frequentano il nido. L’iniziativa è aperta a tutti coloro che vogliono conoscere l’asilo nido «Giaccone» situato in via Venero n.212. Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 14:45. In prospettiva futura ci potrebbe essere la possibilità di un prolungamento fino alle 18:00. Il nido accoglie bambini dai 3 mesi ai 3 anni che vengono suddivisi in 3 sezioni:

Piccoli (3-12 mesi)

Medi (12-24 mesi)

Grandi (24-36 mesi)

Il gruppo educativo è formato da un’equipe di educatrici che segue e sostiene assiduamente i bambini durante il loro percorso educativo, proponendo e progettando attività, laboratori educativi e formativi, curando il benessere del bambino e promuovendo la continuità educativa casa-scuola.

Ausiliari: collaborano nello svolgimento dei vari momenti al nido, si occupano dell’apertura e chiusura della struttura, ripristino della struttura, lavanderia e suddivisione pasti predisponendo un ambiente pulito e accogliente. L’asilo dispone di un servizio mensa esterno.