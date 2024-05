Monreale, il sogno diventa realtà: consegnato il manto erboso sintetico per il campo Conca d’Oro

Monreale – Grandi novità in arrivo per lo sport monrealese. È stato infatti consegnato il manto di erba sintetica che sarà posato sul campo sportivo comunale Conca d’Oro.

Si tratta di un intervento a lungo atteso, che permetterà di restituire a questo storico impianto sportivo il suo ruolo di punto di riferimento per tifosi e appassionati.

Come sottolinea con soddisfazione l’assessore comunale allo Sport Letizia Sardisco, “la realizzazione di questo progetto, approvato dalla Lega Nazionale Dilettanti, è un momento storico per tutti i monrealesi, e’ il frutto di un grande impegno e di un grande lavoro di squadra. Finalmente restituiremo ai cittadini il campo sportivo riqualificato”.

Le pessime condizioni del vecchio manto in terra limitavano infatti pesantemente l’utilizzo del “Conca d’Oro” negli ultimi anni. L’erba sintetica di ultima generazione garantirà ora la piena fruibilità del terreno di gioco per tutto l’anno, superando i problemi legati alle diverse condizioni climatiche.

Si tratta del primo decisivo intervento previsto dal piano di completa riqualificazione varato dall’amministrazione comunale. Non appena arriverà il via libera della Regione, prenderanno il via anche i lavori per il rifacimento degli spogliatoi e dell’impianto di illuminazione dello stadio. L’obiettivo è fare dello storico “Conca d’Oro” un moderno centro che possa davvero rappresentare un fiore all’occhiello per Monreale e tutto il territorio. Merito dell’impegno profuso da tutta l’amministrazione comunale, che mai come oggi sembra aver fatto proprio lo slogan Disney “Se puoi sognarlo, puoi farlo”, come sottolinea l’assessore Letizia Sardisco.

Ora toccherà alle maestranze completare il lavoro nei tempi previsti, per restituire al più presto un impianto moderno e funzionale a tutti gli sportivi.