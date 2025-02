Il Pioppo Futsal torna tra le mura amiche del Pala Don Bosco, atteso il Bonifato Alcamo

Sabato pomeriggio presso il Pala Don Bosco di Palermo i gialloverdi di mister Sciortino ricevono il Bonifato Alcamo in occasione della diciassettesima giornata del Campionato di Serie C2. Dopo il pareggio esterno contro l’Oratorio San Vincenzo e il pass staccato per il 3° Turno di Coppa Sicilia ai danni del Libertas Zaccagnini, i gialloverdi dovranno tornare in campo più carichi che mai per ritrovare la retta via e rimanere agganciati in alta classifica; per quanto riguarda gli ospiti, invece, sono reduci da un’amara sconfitta rifilata dal Favignana in campionato ma son riusciti anche loro a passare il turno di Coppa Sicilia riuscendo ad eliminare l’Altofonte.

Gialloverdi a quota 35 punti in seconda posizione, mentre i biancoverdi in ultima posizione con 14 punti all’attivo.

Appuntamento domani pomeriggio al Pala Don Bosco di Palermo, sito in Via S. Domenico Savio, 4 – Palermo PA, calcio d’inizio previsto per le ore 15:00. Sarà possibile seguire il match in diretta sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.

