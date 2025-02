Vittoria di “horto muso” per il Pioppo Futsal contro un ottimo Bonifato Alcamo

Sabato pomeriggio al Pala Don Bosco di Palermo i gialloverdi di mister Sciortino conquistano 3 punti d’oro, nonostante una gara non brillantissima la squadra pioppese fa bottino pieno con il gol dell’intramontabile capitano Peppe Ganci.

Primo tempo sterile quello dei gialloverdi che non riescono quasi mai a essere pericolosi dalle parti Alcamesi; ci riescono soltanto nei minuti finali della prima frazione quando Vultaggio invenda una giocata delle sue e spara da fuori area un tiro che si spegne sul palo con il pubblico con le mani tra i capelli. Alcamesi che sfruttano bene le ripartenze ma si abbattono sempre su un super Costanzo che mura la porta gialloverde senza far passare nulla. Secondo tempo che sembra essere lo stesso identico del primo, con gli uomini di mister Sciortino che cercano delle imbucate e i biancoverdi pronti a ripartire, ma al 19esimo il capitano Peppe Ganci controlla, si gira e spara un missile di sinistro che si insacca in rete dopo aver colpito il palo. Esplode il Pala Don Bosco per un gol che non voleva arrivare nonostante le tantissime occasioni. Il Bonifato non ci sta e tenta l’assedio alla ricerca del pareggio, ma si imbatte ancora una volta su Costanzo, che sequestra in tutti i modi possibili ed immaginabili la sfera nella sua area, aggiudicandosi meritatamente il titolo di migliore in campo per i suoi. Per il Bonifato Alcamo invece da sottolineare la super prestazione di Imperato Vincenzo: imposta il gioco per i suoi, sale palla al piede dalle retrovie con una semplicità e un tocco di palla sublime preoccupando parecchio la rosa gialloverde in molteplici occasioni.

A fine partita bellissimo abbraccio delle due squadre ai tifosi gialloverdi, che hanno accompagnato a suon di cori il match per tutta la sua durata ed oltre.