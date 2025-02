Pioppo Futsal in trasferta a Marsala per la diciottesima giornata del Campionato di Serie C2

Sabato pomeriggio presso l’Oratorio Don Bosco di Marsala i gialloverdi del Pioppo Futsal scenderanno in campo per affrontare i padroni di casa del Città Di Marsala. I locali sono reduci dall’ottima vittoria esterna ai danni del Sicilia Futsal per 4-1, attualmente occupano la nona posizione in classifica con 22 punti e vorranno continuare sulla giusta via; la rosa di mister Sciortino, invece, si trova al secondo posto in classifica con 38 punti e dopo la vittoria per “horto muso” sul Bonifato Alcamo sarà obbligatorio continuare con risultati positivi per mantenere il passo. Proprio in quest’ultima partita si è visto come la classifica conta poca; difatti nonostante il Bonifato occupi l’ultima posizione in classifica sul rettangolo di gioco per il gioco espresso è emerso come questo non meriti affatto di essere il fanalino di coda del Campionato di Serie C2 Girone A.



Appuntamento a sabato 15 febbraio presso l’Oratorio Don Bosco, sito in Via Dello Sbarco, 37, Marsala, calcio d’inizio previsto per le 17:30.

