Un leccio secolare di San Martino delle Scale candidato a diventare albero monumentale

Monreale – Un imponente leccio situato a San Martino delle Scale è al centro di una candidatura per entrare nel prestigioso Registro degli Alberi Monumentali d’Italia. L’iter, avviato nel novembre 2024, vede la collaborazione sinergica tra residenti e diverse istituzioni. Questo maestoso *Quercus ilex*, alto quasi 28 metri e con una circonferenza di quasi 4 metri, rappresenta una potenziale icona naturale per i Monti di Palermo.

Un’iniziativa corale per la tutela del patrimonio arboreo

L’iniziativa, nata dalla passione di alcuni abitanti di San Martino delle Scale, ha rapidamente coinvolto enti e associazioni. Tra questi, il Distaccamento Corpo Forestale di San Martino delle Scale, l’Istituto di Bioscienze e BioRisorse del CNR di Palermo, il Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di Palermo, l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Palermo, FederEscursionismo Sicilia e l’associazione Effetto Outdoor – natura e territorio APS. Questa collaborazione testimonia l’importanza attribuita alla salvaguardia del patrimonio arboreo.

Il sopralluogo e la scheda di segnalazione

Il 2 ottobre 2024 si è svolto un sopralluogo congiunto presso il leccio monumentale. Rappresentanti di tutte le istituzioni e associazioni coinvolte hanno partecipato alla compilazione della scheda di segnalazione, documento fondamentale per l’inserimento dell’albero nel Registro. Durante il sopralluogo, è stato accertato il buono stato fitosanitario dell’albero, elemento cruciale per la sua candidatura.

L’iter burocratico e le speranze per il futuro

In conformità con la Legge n. 10/2013 e il Decreto 23 ottobre 2014, la scheda di segnalazione è stata presentata al Comune di Monreale. L’ente comunale ha ora il compito di verificare la documentazione e trasmetterla al Corpo Forestale della Regione Sicilia. L’intera comunità di San Martino delle Scale attende con fiducia l’esito dell’iter burocratico, nella speranza di vedere presto il maestoso leccio riconosciuto ufficialmente come albero monumentale e inserito nel Registro Nazionale, diventando così il primo rappresentante dei Monti di Palermo in questo prestigioso elenco.