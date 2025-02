Il Pioppo Futsal riceve lo Sport Club Giudecca in occasione della 19ª giornata del Campionato di Serie C2

Oggi pomeriggio presso il Pala Don Bosco di Palermo i gialloverdi di mister Sciortino saranno impegnati in occasione della diciannovesima giornata del Campionato di Serie C2, a fare visita alla squadra pioppese vi sarà la rosa trapanese dello Sport Club Giudecca.

Dopo la prestazione convincente di sabato scorso in quel di Marsala il Pioppo Futsal è obbligato a dare nuovamente dimostrazione delle proprie capacità nella sfida insidiosa che attende i gialloverdi al Pala Don Bosco. Gli ospiti vantano 18 punti e occupano la dodicesima posizione in classifica, alternando vittorie e sconfitte senza dare molta continuità al loro percorso nel Campionato di Serie C2; mentre il Pioppo Futsal si trova ancora in seconda posizione con 41 punti.



Appuntamento domani pomeriggio al Pala Don Bosco di Palermo, sito in Via S. Domenico Savio, 4 – Palermo PA, calcio d’inizio previsto per le ore 15:00. Sarà possibile seguire il match in diretta sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.

Nel frattempo i gialloverdi hanno ufficializzato un nuovo innesto: Christian Ferrara. Al suo primissimo anno nel mondo del futsal, Christian sposa con grande entusiasmo il progetto gialloverde. Volto più che noto, nonostante la giovane età, nel mondo del Calcio a 11, che ha praticato fin da bambino, arrivando fino alla scorsa stagione a indossare, da protagonista, maglie prestigiose come quella del Nissa in Serie D di calcio a 11 e altre sempre in Campionati di alto livello. Approda nel mondo del futsal con enormi aspettative e lo fa avendo voluto indossare con fermezza la maglia gialloverde per poter dare il suo contributo alla causa Pioppo Futsal.