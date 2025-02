Le ballerine della Danzarte Academy di Monreale conquistano il podio al Sicilia Dance Festival

Le allieve della A.S.D. Danzarte Academy di Monreale, scuola di danza diretta dalla maestra e coreografa Susanna La Corte, hanno conquistato un prestigioso riconoscimento al Concorso di Danza Nazionale “Sicilia Dance Festival 2025”, con una performance che ha lasciato il segno nella competizione. L’evento, organizzato da Christian Carapezza e Studio Trentasei, si è svolto il 23 febbraio, al Cineteatro Golden di Palermo alla presenza di una giuria d’eccezione formata da grandi nomi della danza: Luciano Cannito, Raffaele Paganini, Mauro Astolfi, Giuseppe Bonanno e Miss Funk.

La scuola Danzarte Academy, conosciuta per l’eccellenza nella formazione e la passione per l’arte della danza, ha raggiunto il 2° posto assoluto, confermando ancora una volta il talento delle sue ballerine. Il risultato è ancora più significativo grazie alla borsa di studio vinta per il Premio Palermo Danza 2025, che permetterà alle allieve di approfondire la loro preparazione e di crescere ulteriormente nel mondo della danza. Ma le sorprese non finiscono qui: la coreografia “The Greatest Show” presentata dalla scuola è stata premiata con l’assegnazione di un’altra borsa di studio per il Summer Dance Camp, un’esperienza formativa di altissimo livello che si terrà a settembre 2025. Questo premio rappresenta un’opportunità unica per le ballerine della Danzarte Academy di perfezionare le loro capacità in un ambiente prestigioso, sotto la guida di insegnanti e coreografi di fama internazionale.

Il concorso, che ha visto la partecipazione di scuole di danza provenienti da tutta la Sicilia, ha messo in luce l’impegno e la dedizione delle allieve, che si sono distinte per la loro tecnica, espressività e originalità. La coreografia premiata, che ha contribuito al prestigioso risultato, è stata ideata e curata dalla stessa Susanna La Corte, coreografa e direttrice artistica della Danzarte Academy, che da sempre guida i suoi allievi con passione e professionalità, insegnando loro non solo la tecnica, ma anche il valore dell’impegno e della disciplina.

La A.S.D. Danzarte Academy, con sede a Monreale in Salita Garibaldi 9, offre ai propri allievi una formazione e una preparazione completa. Grazie all’approccio altamente personalizzato della direttrice Susanna La Corte, ogni ballerina ha l’opportunità di sviluppare il proprio talento, affrontando le sfide del mondo della danza con sicurezza e determinazione.

Il traguardo ottenuto al concorso non è solo una vittoria personale per le allieve, ma anche una grande soddisfazione per tutta la scuola e per la coreografa Susanna La Corte, che ha sempre creduto nel potenziale di ciascuna di loro. La vittoria è il risultato di tanto lavoro, sacrificio e passione, che ora vengono premiati con il riconoscimento e le opportunità di crescita che seguiranno.

“Un grande applauso – dice Susanna La Corte – a tutte le allieve della Danzarte Academy, che hanno portato alta la bandiera della scuola, e un augurio per un futuro ancora più brillante, ricco di successi e soddisfazioni. La danza è una forma di espressione che unisce talento e cuore, e la Danzarte Academy ha dimostrato ancora una volta di essere una fucina di talenti pronti a conquistare nuovi palcoscenici”.