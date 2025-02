Il Pioppo Futsal fa visita al Palermo Futsal Club per la gara d’andata del 3º turno di Coppa Sicilia

Sabato pomeriggio presso il Tocha Stadium di Palermo andrà in scena la gara d’andata del doppio confronto tra il Palermo Futsal Club e il Pioppo Futsal, gare valevoli per il terzo turno di Coppa Sicilia.

Con l’arrivo di marzo arrivano anche importanti sfide per la rosa di mister Sciortino, che dovrà confrontarsi con la società rosanero del Palermo Futsal Club prima nella gara d’andata di Coppa Sicilia il 1 marzo e poi nella gara di ritorno del Campionato di Serie C2 l’8 marzo. Le due squadre hanno dato sempre regalato spettacolo sul rettangolo di gioco a tutti gli appassionati di futsal e anche questa volta si prospettano delle sfide avvincenti.

Appuntamento sabato 1 marzo presso il Tocha Stadium di Palermo, sito in Via Oliveri Mandalà Emanuele, 22, Palermo PA; calcio d’inizio previsto per le ore 17:00. Sarà possibile seguire il match in diretta sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.