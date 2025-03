Monreale, artigiani locali verso l’EXPO 2025 di Osaka con il supporto del Comune

Monreale – Il Comune di Monreale sostiene attivamente la partecipazione delle imprese artigiane locali all’EXPO 2025 di Osaka, un evento di rilevanza mondiale che celebra cultura, innovazione ed eccellenza artigianale. L’amministrazione comunale invita gli artigiani del territorio a cogliere l’opportunità offerta dall’Avviso pubblico della Regione Sicilia, che seleziona le imprese del settore dell’artigianato artistico, tradizionale e creativo per esporre i propri prodotti nel padiglione siciliano all’EXPO 2025, dall’8 al 14 giugno 2025. Un’attenzione particolare è rivolta ai maestri del Carretto siciliano, del Dolce siciliano, della Ceramica siciliana e della Pietra lavica.

Le imprese interessate dovranno presentare la propria manifestazione di interesse tramite PEC entro le ore 24:00 di lunedì 10 marzo 2025, seguendo le modalità indicate nell’avviso. L’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Monreale, attraverso l’Ufficio Speciale di Supporto alla Programmazione, Progettazione e Gestione dei Fondi Extra comunali, offre supporto agli operatori locali per la presentazione delle domande, con l’obiettivo di garantire la partecipazione degli artigiani monrealesi a questa prestigiosa vetrina internazionale.

“Questa è un’occasione imperdibile per gli artigiani di Monreale di farsi conoscere a livello globale”, dichiara l’Assessore alle Attività Produttive Fabrizio Lo Verso. “L’EXPO 2025 di Osaka è una vetrina straordinaria per le tradizioni e la qualità dei nostri prodotti, e siamo felici di poter accompagnare le nostre imprese in questo percorso di valorizzazione e crescita”.

Il Comune di Monreale si impegna a fornire consulenza e assistenza tecnica in ogni fase del processo, assicurando che le imprese locali possano accedere a questa straordinaria opportunità di crescita e sviluppo.

Contatti:

* Ufficio Speciale di Supporto alla Programmazione, Progettazione e Gestione dei Fondi Extra Comunali

* Piazza Guglielmo II – Monreale (PA)

* Tel. 0916564521 – Sportello telefonico attivo dalle ore 09:00 alle ore 11:00 fino al giorno della scadenza dell’avviso

* Link all’avviso pubblico della Regione Sicilia: https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/avviso-l-individuazione-artigiani-partecipazione-ad-expo-2025-osaka