Scirocco e caldo record: la Sicilia si prepara ad un weekend infuocato

La Sicilia si prepara ad un weekend rovente con l’arrivo di una nuova ondata di caldo proveniente dal Nord Africa. L’avanzamento di un promontorio africano porterà un significativo aumento delle temperature, ben al di sopra delle medie stagionali, in particolare lungo la costa tirrenica. Oltre al caldo intenso, si prevede un’intensificazione dei venti di scirocco, con raffiche che potrebbero superare i 100 km/h nelle zone più esposte, e la presenza di pulviscolo in sospensione, che renderà il cielo lattiginoso. Un cambiamento delle condizioni meteo e un ritorno a temperature più miti è atteso a partire da domenica. Non sono previste precipitazioni di rilievo.

Temperature al di sopra delle medie stagionali

L’arrivo dell’alta pressione nordafricana determinerà un’impennata delle temperature, con valori fino a 9/10°C superiori rispetto alle medie del periodo. Si prevedono picchi di 25/26°C nelle zone interne, mentre lungo la costa tirrenica, a causa dei venti di caduta, le temperature potrebbero localmente superare questi valori.

Venti di scirocco in intensificazione

Lo scirocco, protagonista indiscusso del weekend, inizierà ad intensificarsi a partire da venerdì sera, raggiungendo il suo apice tra sabato e domenica. In queste giornate, lungo il settore tirrenico, le raffiche potrebbero superare i 100 km/h, con punte ancora più elevate tra Nebrodi e Peloritani.

Previsioni meteo nel dettaglio

Venerdì 21 marzo: Giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte dell’isola, con il passaggio di qualche nube alta. Temperature in aumento, sia nei valori massimi che minimi. Venti di scirocco deboli, in graduale rinforzo dalla serata a partire dai settori occidentali. Mari poco mossi, con moto ondoso in aumento sul Canale di Sicilia e sullo Ionio.

Cielo velato e pulviscolo in sospensione

Sabato 22 marzo: Cielo parzialmente nuvoloso o velato per la presenza di nubi medio-alte. Graduale aumento della concentrazione di pulviscolo sahariano in sospensione, che renderà l’aria opaca e i cieli lattiginosi. Temperature in ulteriore aumento, con massime che potranno raggiungere i 25/26°C, in particolare lungo la costa tirrenica. Venti di scirocco in intensificazione, con raffiche che in serata potrebbero superare i 100 km/h sul settore tirrenico. Mari mossi.

Possibili piovaschi e attenuazione dei venti

Domenica 23 marzo: Cielo coperto da nubi medio-alte su tutta l’isola, con possibili schiarite temporanee alternate ad annuvolamenti più compatti. Non si esclude la possibilità di qualche debole piovasco misto a sabbia, soprattutto sui settori settentrionali. Temperature stazionarie, ma sempre al di sopra delle medie stagionali. Venti di scirocco ancora intensi nella prima parte della giornata, con raffiche oltre i 90-100 km/h sul Tirreno, in graduale attenuazione dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Mari mossi.