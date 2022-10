Monreale, l’annuncio del sindaco, “Raddoppiano le corse del bus Amat 389”

“Raddoppiano le corse del bus Amat 389”. È questo l’annuncio dato questa mattina dal sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono. Un fatto che non può che far piacere ai tanti studenti e lavoratori pendolari che si spostano nel Capoluogo ogni giorno.

L’annuncio dopo che è giunto l’ok alla modifica della convenzione di esercizio della linea 389 e della intensificazione delle corse in prolungamento per il Comune di Monreale. Si tratta di un “risultato meraviglioso” per il primo cittadino che stamani ha dato notizia del raddoppio delle corse Amat Monreale-Palermo e viceversa, che consentirà a studenti, lavoratori e anche turisti di spostarsi con meno disagi. “Tutta la giunta ha lavorato per questo risultato”, ha aggiunto Arcidiacono.

“Si tratta di un risultato meraviglioso – hanno dichiarato Paola Naimi e Rosanna Giannetto, assessori comunali – che consentirà a studenti e pendolari di usufruire di un servizio ottimale, che andrà a vantaggio anche dei turisti e visitatori“.

“Oggi raccogliamo i frutti di un lungo lavoro avviato, insieme al sindaco Arcidiacono, con i vertici dell’Amat e che ci consente di dare una svolta al trasporto pubblico nella nostra città”. Con queste parole il presidente del Consiglio comunale, neo deputato regionale, Marco Intravaia, ha espresso la sua soddisfazione per l’importante risultato ottenuto con il raddoppio delle corse dell’Amat 389 nel collegamento fra Monreale e piazza Indipendenza. “Un obiettivo che la città aspettava – ha continuato. Ne avrà grande beneficio il comparto del turismo, di cui Monreale ha tanto bisogno, ma anche la qualità della vita dei cittadini, soprattutto dei tanti studenti e lavoratori pendolari che saranno agevolati nei loro spostamenti quotidiani”.

A seguito d’integrazione della convenzione vigente fino al 31 dicembre 2022 tra il Comune di Monreale e l’Amat, dal 17 ottobre il servizio della linea 389 sarà svolto con 2 bus con frequenza a 40′ dalle ore 5,25 (prima corsa da piazza Indipendenza) alle ore 20,25 (ultime corse sia da piazza Indipendenza che da Monreale) di tutti i giorni feriali e festivi.

“L’itinerario della linea in questione – si legge nel documento dell’Amat – continuerà a essere quello consueto che si dipana da piazza Indipendenza, corso Calatafimi, Rocca ed S.P. 69 al termine della quale, in prossimità della rotonda da cui si dipartono le vie Palermo e Benedetto d’Acquisto verso il centro di Monreale, sarà eseguita la sosta di capolinea. In senso opposto, dopo avere effettuato l’inversione di marcia, si percorrerà la S.P. 69 e corso Calatafimi fino al terminale di piazza Indipendenza”.

“Tutte le corse saranno eseguite in prolungamento da e per Monreale e pertanto in tale linea dovranno essere assegnate vetture normali (10m) che consentono l’esecuzione dell’inversione”.

ECCO GLI ORARI DELLE CORSE AMAT MONREALE-PALERMO E VICEVERSA