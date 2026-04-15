Rottamazione-quinquies a Monreale: al via la definizione agevolata dei tributi comunali, ecco come aderire

MONREALE – L’Amministrazione Comunale di Monreale annuncia l’avvio della Definizione Agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, la cosiddetta “Rottamazione-quinquies”. La misura, recepita in attuazione delle disposizioni nazionali, è stata formalizzata con il Regolamento approvato dal Consiglio Comunale lo scorso 30 marzo 2026.

L’iniziativa punta a offrire un sostegno concreto ai cittadini e alle imprese in difficoltà, consentendo di sanare le pendenze relative ai principali tributi comunali: IMU, TARSU, TARES, TARI, Servizio Idrico, CUP e violazioni del Codice della Strada.

«Con l’approvazione di questo regolamento — dichiara l’assessore al Bilancio, dott.ssa Nadia Battaglia — vogliamo venire incontro ai contribuenti, offrendo loro la possibilità di chiudere i debiti pregressi con un abbattimento totale di sanzioni e interessi di mora. È una misura di equità fiscale che permette al cittadino di risparmiare sensibilmente e all’Ente di recuperare risorse fondamentali per i servizi pubblici.»

I contribuenti che aderiranno alla definizione agevolata potranno beneficiare dell’abbattimento dei costi, pagando la sola quota capitale del tributo oltre alle spese per procedure esecutive e diritti di notifica, con lo stralcio totale di sanzioni, interessi di mora e sanzioni civili.

Per facilitare il processo e garantire il necessario supporto tecnico, l’Amministrazione ha potenziato i canali di assistenza. I cittadini potranno verificare la propria posizione e ricevere supporto nella presentazione della domanda presso gli Uffici Comunali. Per evitare attese e migliorare il servizio, è necessaria la prenotazione online tramite il portale istituzionale dell’Ente: https://www.comune.monreale.pa.it/prenotazione-appuntamenti/