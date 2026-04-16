“U viaggiu”: a Monreale una mostra fotografica collettiva per il 400° del SS. Crocifisso

MONREALE – In occasione delle celebrazioni per il 400° anniversario della Festa del Santissimo Crocifisso (1626-2026), la città di Monreale ospita “u viaggiu”, una prestigiosa mostra fotografica collettiva che celebra il legame indissolubile tra la comunità e il suo Patrono. L’esposizione sarà ospitata presso l’Aula Novelli di Monreale e resterà aperta al pubblico dal 26 aprile al 31 maggio 2026.

La mostra raccoglie gli scatti di quattro attenti osservatori della realtà locale e delle tradizioni siciliane: Nicolò Balsano, Giuseppe Giurintano, Giovanni Fontana e Giovanni Lo Iacono. Attraverso i loro obiettivi, il “viaggio” del Crocifisso tra le vie della città diventa un racconto corale fatto di sguardi, fatica, preghiera e l’iconica marea bianca dei fratelli in costume tradizionale.

L’iniziativa, organizzata da Giuseppe Giurintano con la direzione artistica del Professore Franco Nocera, si pone l’obiettivo di documentare non solo l’evento religioso, ma l’anima stessa di una tradizione che si tramanda da quattro secoli.

L’evento di apertura vedrà la partecipazione di illustri rappresentanti delle istituzioni e del mondo della cultura.

L’Introduzione sarà curata da Franco Nocera dopo i Saluti Istituzionali: del sindaco Alberto Arcidiacono, e dell’assessore al turismo Nadia Battaglia. Modera Mario Micalizzi.

“u viaggiu” – Mostra Fotografica Collettiva

• Luogo: Aula Novelli, Monreale

• Date: Dal 26 Aprile al 31 Maggio 2026

• Ingresso: Libero

L’evento si inserisce nel prestigioso calendario del Quadricentenario della Festa del SS. Crocifisso, un traguardo storico che vede la città di Monreale impegnata in una serie di manifestazioni culturali e religiose di rilievo internazionale.