​Monreale, l’eccellenza della danza finisce sui media nazionali: il successo di Susanna La Corte

Monreale – C’è un’anima monrealese che sta attirando l’attenzione dei grandi circuiti della critica artistica nazionale. Susanna La Corte — direttrice artistica, maestra, coreografa e giudice di gara della nota scuola di danza ASD Danzarte Academy (con sede in Salita Garibaldi, 9) — è stata recentemente protagonista di due importanti servizi giornalistici che ne celebrano il talento e la dedizione.

A catturare l’interesse della stampa non è stata solo la sua perizia tecnica, ma un profilo professionale poliedrico: una carriera costruita con costanza tra palcoscenici e insegnamento. Due testate di rilievo hanno infatti deciso di dedicarle ampio spazio: il settimanale lombardo New Entry Magazine e il prestigioso Corriere dello Spettacolo.

La testata lombarda New Entry Magazine ha scelto di esplorare l’universo di Susanna attraverso un’intervista che ripercorre il suo cammino artistico, intrecciando tre mondi apparentemente distanti ma uniti dalla sua visione: la danza, la moda e la fotografia. Un racconto per immagini e parole che ha messo in luce la capacità della coreografa di spaziare tra diverse forme d’arte con naturalezza ed eleganza.

Oltre all’impegno coreutico, la maestra ha intrapreso con successo anche il percorso di fotomodella. Una parentesi nel mondo del fashion, iniziata quasi per caso sui social, dove Susanna è stata notata dai professionisti del settore Pietro Conte e Marco Davì, colpiti dalla sua espressività davanti all’obiettivo.

Di tenore diverso, ma altrettanto prestigioso, è l’approfondimento del Corriere dello Spettacolo. La testata nazionale ha dedicato a Susanna un’intervista definita dalla stessa artista come “superlativa e profonda”. In questo caso, il focus è stato interamente rivolto alla danza, scavando nelle tre figure che rappresentano l’essenza vitale di La Corte: quella di ballerina, di maestra e di coreografa. Un’analisi intensa che riconosce il valore pedagogico e creativo del suo lavoro quotidiano presso la Danzarte Academy.

“Essere stata scelta da due testate così importanti, entrambe fuori dal territorio siciliano, è per me un onore immenso”, dichiara Susanna La Corte. “Vedere riconosciuto il mio percorso professionale a livello nazionale conferma che la passione e il sacrificio portano lontano. Porto Monreale nel cuore in ogni mia creazione e sono felice di poter condividere questo traguardo con la mia città e le mie adorate allieve”.

Questo riconoscimento conferma Monreale come una fucina di talenti capaci di esportare bellezza e competenza in tutta Italia, ribadendo il ruolo centrale della Danzarte Academy come punto di riferimento per l’eccellenza della danza sul territorio.