Il Duomo di Monreale si illumina di musica: concerto gratuito per aiutare Niscemi

Palermo 17 aprile 2026- E’ la solenne bellezza del Duomo di Monreale, la splendida cornice del “Concerto per Niscemi”, promosso dal Soroptimist International d’Italia presieduto da Lucia Taormina in collaborazione con il Club di Palermo guidato da Patrizia Correnti. L’appuntamento per questo evento unico in Italia, è mercoledì 22 aprile alle 20,45. Il ricavato del concerto, ingresso gratuito con offerta liberà, sarà infatti donato per supportare i progetti di rinascita della comunità di Niscemi gravemente colpita dalla frana dello scorso 26 gennaio. Presente, SE Rev.ma Mons. Gualtiero Isacchi, Arcivescovo di Monreale.

“Vola solo chi osa”, le parole chiavi del biennio della presidente Taormina alla guida del Soroptimist International D’ Italia, l’associazione su base volontaria di donne impegnate nelle professioni che mira con azioni concrete a promuovere i diritti umani per tutti e che oggi conta 164 Club con oltre 5300 socie, danno l’input all’iniziativa. < >.Tante le socie provenienti dal resto dell’ Isola ed anche da oltre lo Stretto che avranno l’occasione di apprezzare la Grande Bellezza del Duomo di Monreale, Patrimonio Unesco, avvolti dalle vibranti note delle giovani artiste.

“Siamo davvero orgogliose che il Duomo di Monreale ospiti un’iniziativa che, unica in Italia- dice Patrizia Correnti, presidente del Soroptimist Club di Palermo- è un felice connubio tra bellezza, musica e solidarietà per una popolazione gravemente colpita. Il concerto, tra i mosaici e gli ori della Cattedrale della città Normanna, incanterà il pubblico che si farà portavoce di un messaggio di speranza concreta e di condivisione, perchè- chiosa- la presidente Correnti- la comunità si nutre di relazioni e di mutuo sostegno per crescere insieme nei valori fondanti del vivere civile”.

Alla presenza di rappresentanti delle autorità civili, militari e religiose, di associazioni, si svolgerà la serata al ritmo dell’armonia e delle emozioni. L’ ouverture del “Concerto per Niscemi” è affidata al violino di Sofia Catalano ( III premio della edizione 2024/2025del Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica )che eseguirà musiche di Bach, Adagio dalla Sonata n.1 BWV 1001, di Paganini, Capriccio op.1m.10 e di Ysaye, Sonata op.27 n.3, Ballade . Seguiranno, la percussionista italo- iraniana Melika Masoudi ( II premio della edizione 2022/2023) con musiche di Miyoshi Conversation, 5 movimenti per marimba e di Alsina, Reflet 3 movimenti per vibrafono ; la violoncellista siciliana, Valentina Ventura ( finalista dell’edizione 2022/2023) che si esibirà come solista ed in duo con al pianoforte Sara Bursi con musiche di Cesare Franck per violoncello e pianoforte e di Bach con la Sarabanda dalle suites; la pianista Maya Oganyan ( I premio edizione 2022/2023) per un programma virtuosistico con musiche di Haydn, Sonata si min.HobXVI:32 e di Listz con Apres une lecture du Dante e Fantasia quasi Sonata.